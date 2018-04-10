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Неделя скидок SPA & WELLNESS начинается в Грузии


10.04.2018   15:08
В Грузии начинается неделя скидок SPA & WELLNESS. По инициативе Национальной администрации туризма Грузии, проект Discount Week продлится с 13 по 29 апреля, — об этом на пресс-конференции заявил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.

По его словам, в неделе скидок участвуют 17 гостиниц и 2 центра реабилитационно-профилактического обслуживания.

По его словам, объекты предлагают потребителям скидки от 25% до 51%.

Неделя скидок охватывает: Тбилиси, Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Имерети и Аджарию.

По информации национальной администрации туризма, цель проекта – популяризация региона в несезонный период и поощрение внутреннего туризма. Проект поможет туристическим объектам в привлечении визитеров.






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