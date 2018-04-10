|
Неделя скидок SPA & WELLNESS начинается в Грузии
10.04.2018 15:08
В Грузии начинается неделя скидок SPA & WELLNESS. По инициативе Национальной администрации туризма Грузии, проект Discount Week продлится с 13 по 29 апреля, — об этом на пресс-конференции заявил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.
По его словам, в неделе скидок участвуют 17 гостиниц и 2 центра реабилитационно-профилактического обслуживания.
По его словам, объекты предлагают потребителям скидки от 25% до 51%.
Неделя скидок охватывает: Тбилиси, Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Имерети и Аджарию.
По информации национальной администрации туризма, цель проекта – популяризация региона в несезонный период и поощрение внутреннего туризма. Проект поможет туристическим объектам в привлечении визитеров.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна