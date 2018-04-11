В Дубай рассмотрели инвестиционные возможности Грузии

11.04.2018 13:16 В рамках Международного инвестиционного форума Дубай состоялась презентация инвестиционных возможностей Грузии, во время которой первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили выступил с пространным докладом перед международными инвесторами. Информацию об этом распространило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



По информации министерства, Кумсишвили особо заострил внимание на динамику экономического роста страны, макроэкономические тенденции, текущие и запланированные реформы, а также на инвестиционные проекты в разных секторах экономики, в том числе в недвижимости и индустрии туризма. Дмитрий Кумсишвили заострил внимание на план правительства из четырех пунктов, одной из главных целей которого является ускорение роста экономики. А также на действующую программу с Международным валютным фондом, основанием которого является экономическая программа правительства.



В беседе о проведенных реформах правительства министр экономики заострил внимание на реформу налога на прибыль, которая дает возможность для реинвестиции бизнеса и создания новых рабочих мест. Инвесторы заинтересовались свободными торговыми режимами, которые есть у Грузии с Евросоюзом, Китаем, странами СНГ, и другими главными торговыми партнерами.



В разговоре об экономических показателях страны Дмитрий Кумсишвили особо выделил ситуацию в сфере туризма, которая смогла генерировать в экономику страны до 2,8 миллиардов долларов США. Кумсишвили говорил также о высоких позициях Грузии в авторитетных международных рейтингах, в том числе о 9-м месте в индексе Всемирного банка "Easy Doing Business 2018", 16-м месте в индексе экономической свободы "Фонда Херитиджа" и т.д.



После речи Кумсишвили, презентации об инвестиционных проектах Грузии сделали представители грузинских компаний, участвующие в форуме и выставке Дубай по поддержке правительства Грузии.

















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