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Арабская EMAAR Properties рассматривает возможность сотрудничества с Грузией


11.04.2018   14:14
Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили в рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты рассмотрел возможности сотрудничества с одной из крупнейших групп недвижимости Эмиратов EMAAR Properties.

По информации Министерства экономики и устойчивого развития, данное объединение представляет 60 компаний, работающих в 6 сегментах, ведущих деятельность в разных регионах мира. Проектом данной группы является самое высокое здание "Бурдж халифа", находящийся в городе Дубай.

По информации министерства, на встрече Дмитрий Кумсишвили ознакомил представителей EMAAR Properties с экономическими тенденциями, макроэкономическими показателями Грузии, а также говорил о тех реформах, которые осуществляет правительство Грузии.

"Особе внимание было заострено на привлекательности сектора туризма и гостиничной индустрии с точки зрения привлечения иностранных инвестиций. Отметили, что туризм является одним из самых растущих секторов экономики Грузии, в 2017 году Грузия приняла на 23% больше международных визитеров, а доход составил около 2,8 миллиардов долларов США.

Большой интерес арабской компании вызвали проекты недвижимости в курортных зонах Грузии, и возможности их последующего развития, а также механизмы содействия гостиничной индустрии в регионах со стороны правительства. Отметили, что сотрудничество между Грузией и одной из крупнейших компаний недвижимости Эмиратов будет продолжено в будущем"- сказано в информации Минэкономики.

После встречи Дмитрий Кумсишвили ознакомился со стендом EMAAR Properties







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