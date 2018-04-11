Арабская EMAAR Properties рассматривает возможность сотрудничества с Грузией

11.04.2018 14:14 Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили в рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты рассмотрел возможности сотрудничества с одной из крупнейших групп недвижимости Эмиратов EMAAR Properties.



По информации Министерства экономики и устойчивого развития, данное объединение представляет 60 компаний, работающих в 6 сегментах, ведущих деятельность в разных регионах мира. Проектом данной группы является самое высокое здание "Бурдж халифа", находящийся в городе Дубай.



По информации министерства, на встрече Дмитрий Кумсишвили ознакомил представителей EMAAR Properties с экономическими тенденциями, макроэкономическими показателями Грузии, а также говорил о тех реформах, которые осуществляет правительство Грузии.



"Особе внимание было заострено на привлекательности сектора туризма и гостиничной индустрии с точки зрения привлечения иностранных инвестиций. Отметили, что туризм является одним из самых растущих секторов экономики Грузии, в 2017 году Грузия приняла на 23% больше международных визитеров, а доход составил около 2,8 миллиардов долларов США.



Большой интерес арабской компании вызвали проекты недвижимости в курортных зонах Грузии, и возможности их последующего развития, а также механизмы содействия гостиничной индустрии в регионах со стороны правительства. Отметили, что сотрудничество между Грузией и одной из крупнейших компаний недвижимости Эмиратов будет продолжено в будущем"- сказано в информации Минэкономики.



После встречи Дмитрий Кумсишвили ознакомился со стендом EMAAR Properties

















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