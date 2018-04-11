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НКРК Грузии затребовала у «НТВ+» дополнительную документацию
11.04.2018 17:50
Национальная комиссия Грузии по телекоммуникациям направила письмо «НТВ+», в котором потребовала представить в ведомство документ о прохождении регистрации в Реестре предпринимателей и некоммерческих юридических лиц Грузии. Если документ не будет представлен, то комиссия приостановит авторизацию компании «НТВ+».
По информации комиссии, два года назад «НТВ+» прошла регистрацию в Грузии и получила авторизацию.
Однако, с тех пор Национальная комиссия изменила подход к этому вопросу, и на сегодня иностранная компания не может начать свою деятельн ость в Грузии только на основании авторизации. Чтобы войти на грузинский рынок, компания должна зарегистрироваться в Реестре предпринимателей и некоммерческих юридических лиц Грузии, и представить соответствующее свидетельство в комиссию.
Медиа-холдинг «Газпром медиа» решил войти на грузинский рынок, и планирует вести деятельность под брендом бренд «НТВ+». Грузинским партнером «Газпром медиа» станет «Media Group».
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