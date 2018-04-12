Совет ЕС принял решение о выделении Грузии 45 млн евро

12.04.2018 17:06 Для поддержания экономической стабильности Евросоюз (ЕС) принял решение о выделении Грузии макрофинансовой помощи. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.



«Совет ЕС принял решение выделить Грузии макрофинансовую помощь в размере 45 млн евро. Это поможет Грузии в покрытии финансовых нужд, в обеспечении экономической стабилизации и программы структурных реформ», - говорится в заявлении.



Еврокомиссия вышла с инициативой оказания Грузии указанной помощи в сентябре прошлого года.















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