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Совет ЕС принял решение о выделении Грузии 45 млн евро
12.04.2018 17:06
Для поддержания экономической стабильности Евросоюз (ЕС) принял решение о выделении Грузии макрофинансовой помощи. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Совет ЕС принял решение выделить Грузии макрофинансовую помощь в размере 45 млн евро. Это поможет Грузии в покрытии финансовых нужд, в обеспечении экономической стабилизации и программы структурных реформ», - говорится в заявлении.
Еврокомиссия вышла с инициативой оказания Грузии указанной помощи в сентябре прошлого года.
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