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На EXPO Georgia открылась международная туристическая ярмарка
12.04.2018 17:50
В выставочном центре EXPO Georgia в Тбилиси открылась XX международная туристическая ярмарка Caucasus Tourism Fair — CTF’18.
Посетители могут в одном пространстве ознакомиться с работой международных, местных и региональных туристических и консультационных компаний, а также авиа и транспортных агентств.
Ярмарка будет проходить 12-14 апреля. В выставке принимают участие около 100 участников из семи стран мира – Грузии, Германии, Польши, России, Китая, Таиланда, Турции.
Цель ярмарки — содействовать развитию туризма в Грузии и кавказском регионе, популяризовать внутренние туристические направления, оказать помощь развитию гостиничного и ресторанного бизнеса в регионе.
Ярмарка поможет местным и международным участникам наладить партнерские отношения для взаимной выгоды и роста бизнеса.
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