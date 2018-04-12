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На EXPO Georgia открылась международная туристическая ярмарка


12.04.2018   17:50
В выставочном центре EXPO Georgia в Тбилиси открылась XX международная туристическая ярмарка Caucasus Tourism Fair — CTF’18.

Посетители могут в одном пространстве ознакомиться с работой международных, местных и региональных туристических и консультационных компаний, а также авиа и транспортных агентств.

Ярмарка будет проходить 12-14 апреля. В выставке принимают участие около 100 участников из семи стран мира – Грузии, Германии, Польши, России, Китая, Таиланда, Турции.

Цель ярмарки — содействовать развитию туризма в Грузии и кавказском регионе, популяризовать внутренние туристические направления, оказать помощь развитию гостиничного и ресторанного бизнеса в регионе.

Ярмарка поможет местным и международным участникам наладить партнерские отношения для взаимной выгоды и роста бизнеса.







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