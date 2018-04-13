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Премьер Грузии поблагодарил ЕС за выделение 45 млн евро
13.04.2018 12:16
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили опубликовал на своей официальной страничке в Facebook благодарственный статус, в котором поприветствовал решение Совета Евросоюза выделить Тбилиси в качестве макрофинансовой помощи 45 млн евро. В Брюсселе этот шаг объяснили желанием поддержать экономическую стабильность в стране и способствовать проведению структурных реформ.
«Хочу поблагодарить президента Туска [председатель Совета ЕС Дональд Туск, – прим. СОВЫ] и страны-члены Евросоюза за поддержку развития Грузии, избранного ею курса и ее демократических реформ».
Премьер-министр заверил, что Грузия непременно продолжит проведение реформ на пути евроинтеграции. И твердая поддержка этого процесса со стороны западных партнеров – поистине неоценима, добавил Георгий Квирикашвили.
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