Финансовые организации обязали предоставлять клиенту информацию об эффективной процентной ставке

13.04.2018 14:44 Финансовая организация отныне обязана предоставлять клиентам информацию об эффективной процентной ставке о предлагаемом кредите или депозитном продукте.



В связи с этим, изменения были внесены в «Правила защиты прав клиентов финансовыми организациями». Новая поправка вступит в силу с 14 мая 2018 года.



По данным Национального банка Грузии, требования к информированию клиента во время предложения кредитных и депозитных продуктов были ужесточены.



«В частности, финансовое учреждение будет обязано предоставлять клиенту информацию об эффективной процентной ставке во время предложения по кредитам и депозитным продуктам», — говорится в сообщении Национального банка Грузии.



«Например, если вы получаете короткое текстовое сообщение о кредите, оно обязательно должно включать годовую эффективную процентную ставку для этого предложения», — поясняет Национальный банк.



Кроме того, согласно поправкам, определены правила заключения соглашений между финансовой организацией и клиентом посредством использования удаленных коммуникаций, что подразумевает предварительное предоставление важной информации клиенту и условий для пользователя и дальнейший доступ к этой информации, а также стандарты устного общения с клиентом.



Вышеупомянутая поправка соответствует требованиям европейских директив «Дистанционного маркетинга обслуживания клиентов».















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