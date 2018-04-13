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Финансовые организации обязали предоставлять клиенту информацию об эффективной процентной ставке
13.04.2018 14:44
Финансовая организация отныне обязана предоставлять клиентам информацию об эффективной процентной ставке о предлагаемом кредите или депозитном продукте.
В связи с этим, изменения были внесены в «Правила защиты прав клиентов финансовыми организациями». Новая поправка вступит в силу с 14 мая 2018 года.
По данным Национального банка Грузии, требования к информированию клиента во время предложения кредитных и депозитных продуктов были ужесточены.
«В частности, финансовое учреждение будет обязано предоставлять клиенту информацию об эффективной процентной ставке во время предложения по кредитам и депозитным продуктам», — говорится в сообщении Национального банка Грузии.
«Например, если вы получаете короткое текстовое сообщение о кредите, оно обязательно должно включать годовую эффективную процентную ставку для этого предложения», — поясняет Национальный банк.
Кроме того, согласно поправкам, определены правила заключения соглашений между финансовой организацией и клиентом посредством использования удаленных коммуникаций, что подразумевает предварительное предоставление важной информации клиенту и условий для пользователя и дальнейший доступ к этой информации, а также стандарты устного общения с клиентом.
Вышеупомянутая поправка соответствует требованиям европейских директив «Дистанционного маркетинга обслуживания клиентов».
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