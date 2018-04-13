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Израильский бизнесмен намерен лучше изучить сегмент информационных технологий в Грузии


13.04.2018   15:34
«Мы планируем лучше изучить сегмент информационных технологий в Грузии», — об этом заявил израильский бизнесмен Став Шахам.

Бизнесмен положительно оценивает визит мэра Тбилиси Кахи Каладзе в Израиль, и выражает желание сотрудничать с Грузией.

Как отмечает инвестор, развитие сотрудничества с Грузией в направлении информационных технологий является интересным.

«В Израиле много стартапов, большинство из которых основано в Тель-Авиве и Иерусалиме. Мы хотим развивать сотрудничество со многими странами, в том числе и с Грузией й. Мы считаем, что у Грузии есть большой потенциал и хорошие специалисты по информационным технологиям, что для нас очень интересно. Мы планируем лучше изучить сегмент информационных технологий в Грузии, чтобы мы смогли трудоустроить грузинских специалистов в наших стартапов и развитие сотрудничества между стартапами Грузии и Израиля. Конечно, большим ведением бизнеса, мы хотим добиться большего успеха», — заявил Став Шахам.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе находится с рабочим визитом в Израиле вместе с парламентской делегацией Грузии.






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