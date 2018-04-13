AIIB заинтересовался проектом порта Анаклиа

13.04.2018 19:00 "Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций" (AIIB) рассматривает проект глубоководного порта Анаклиа. Именно это был основной вопрос встречи первого вице-премьера Грузии, Министра экономики и устойчивого развития Димитрия Кумсишвили и представителей AIIB.



В Министерстве экономики и устойчивого развития сообщили "Интерпрессньюс", что встреча состоялась в головном офисе банка, в столице Китая Пекине, где первый вице-премьер находится с рабочим визитом.



На встрече с президентом банка Дзином Ли Цуном, и его заместителями особый акцент был сделан на вопрос порта Анаклиа. Отметили, что группа специалистов банка уже изучает проект глубоководного порта Анаклиа, и после завершения работы вопрос рассмотрит и утвердит Совет управляющих банка.















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