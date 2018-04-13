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Бахтадзе: Проекты и идеи зачастую не могут осуществиться по той причине, что доступ к стартовому капиталу затруднен


13.04.2018   20:04
Идеи зачастую не могут осуществиться по той причине, что доступ к стартовому капиталу затруднен, - об этом заявил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе. Он отметил, что банковский сектор является одним из самых успешных и значимых секторов экономики страны, представители этого сектора представлены на ведущих фондовых биржах мира и это очень важно, но также очень важно, чтобы быстрый рост был и в других секторах.

«Сегодня у нас данность такова, что проекты, идеи зачастую не могут осуществиться по той причине, что доступ к стартовому капиталу затруднен. Исходя из этого, наша идея реформы стартового капитала состоит в том, что не существует никакого сопротивления тому, чтобы конкурентоспособные проекты и идеи осуществились в нашей экономике. Соответственно, мы вместе с банковским сектором разработаем такие правила игры, такие финансовые механизмы, которые будут способствовать еще большему развитию в Грузии малого и среднего бизнеса и бизнес-стартапов. Я хочу подчеркнуть основную задачу нашей экономической политики - это победа над бедностью. Победа над бедностью зависит от успеха малого и среднего бизнеса и их поощрения. Уверен, что совместными усилиями мы обязательно победим бедность в Грузии», - заявил Бахтадзе.






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