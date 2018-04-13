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Бахтадзе: Мы разработаем механизмы, которые будут способствовать развитию малого, среднего и стартап бизнеса
13.04.2018 20:32
По словам министра финансов Мамуки Бахтадзе, вместе с банковским сектором будут разработаны такие правила игры и финансовые механизмы, которые будут способствовать еще большему развитию малого, среднего и стартап бизнеса.
Как заявил Мамука Бахтадзе на встрече со СМИ, банковский сектор является одним из успешных и важных секторов экономики Грузии. Данный сектор представлен на ведущих мировых финансовых биржах, что является очень важным для страны.
Министр говорил об идее реформы стартового капитала и отметил, что проекты и идеи, часто, не могут осуществляться по причине затруднительного доступа к стартовому капиталу.
«Сегодня у нас такая данность, когда проекты и идеи, часто, не реализуются, по той причине, что усложнен доступ к стартовому капиталу. Исходя из этого, наша идея реформы стартового капитала состоит в том, чтобы в экономике не было никаких препятствий для осуществления проектов и идей.
Соответственно, вместе с банковским сектором мы разработаем такие правила игры и финансовые механизмы, которые будут способствовать еще большему развитию малого, среднего и стартап бизнеса», — заявил Мамука Бахтадзе.
По словам министра финансов, главная задача экономической политики правительства – преодолеть бедность, чему должно способствовать развитие малого и среднего бизнеса.
«Я уверен, что совместными усилиями, бедность в Грузии обязательно будет преодолена», — заявил Бахтадзе.
По его словам, реформа стартового капитала охватывает несколько программ, которые будут подогнаны под требования бизнеса. Подразумевается как развитие стартапов, так и возможность расширения малого бизнеса.
Бахтадзе отметил, что одна из программ этой реформы – «Молодой предприниматель», в рамках которой, финансирование получат регистрированные в Грузии молодые предприниматели (мужчины в возрасте 18-35 лет и женщины 18-40 лет), либо учрежденные ими сельскохозяйственные кооперативы. Программа предусматривает лишь финансирование нового бизнеса (стартапа).
В рамках программы, Агентство по управлению сельскохозяйственными проектами профинансирует бенефициару 40% стоимости проекта, однако не больше 60 000 лари; остальные 60% — соучастие бенефициаров. Сумма соучастия может быть привлечена как своими средствами, так и банковским кредитом (в том числе и льготный агрокредит). Программа предусматривает финансирование как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного бизнес-направления. Доля несельскохозяйственной деятельности не превышает 20% в портфеле общего финансирования.
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