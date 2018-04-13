Министр экономики Грузии провел встречу с министрами торговли и транспорта КНР в Пекине

13.04.2018 23:06 Министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили в ходе своего визита в КНР встретился с министрами торговли и транспорта Чжун Шанем и Ли Сяопэном и принял участие в конференции высокого уровня в рамках инициативы «Один пояс - один путь», которая была совместно организована Международным валютным фондом и Народным банком Китая.



«Инициатива «Один пояс - один путь» принесет значительную пользу всем участвующим странам, поскольку она будет способствовать региональному сотрудничеству, развитию инфраструктурных и транспортных связей между государствами и регионами», - сказал министр экономики Грузии в ходе одного из панельных дискуссий.



В рамках инициативы «Один пояс – один путь» страны участницы Транскаспийского транспортного маршрута, т.е. промежуточного коридора получат возможность привлечь значительную часть этого грузооборота», - заявил министр и добавил, что правительство Грузии реализует существенные инфраструктурные проекты для поддержки этого процесса.



В числе усилий правительства Кумсишвили назвал глубоководный порт Анаклия, модернизацию железной дороги и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, добавив, что, по его мнению, «запланированная и текущая деятельность в Грузии» повысит узнаваемость и конкурентоспособность, и создаст дополнительные возможности для промежуточного коридора, чтобы он стал главным маршрутом инициативы «Один пояс – один путь».



Вопрос о промежуточном коридоре обсуждал и на встрече с министром транспорта КНР Ли Сяопэном, где попросил правительство Китая оказать содействие в поддержке Транскаспийского транспортного маршрута. «Мы также говорили о том, чтобы власти КНР обсудили вопрос финансовой поддержки указанного коридора и тех грузов, которые необходимо привлечь в этот коридор», - заявил Кумсишвили.



После встречи со своим китайским коллегой 13 апреля Кумсишвили заявил, что министр торговли Чжун Шань оказал «большую поддержку» Грузии в оформлении Соглашения о свободной торговле. «Сегодня мы получили еще одно предложение беспрецедентной помощи от министра коммерции по направлению популяризации грузинской продукции. Он предложил несколько мероприятий на территории Китая, чтобы больше грузинской продукции продавалось в Китае, и, таким образом, увеличить наш экспорт по направлению Китая», - заявил он.



В рамках визита Кумсишвили также встретился с исполнительным директором Международного валютного фонда на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Джихадом Азуром и президентом Азиатского банка инфраструктуры и инвестиций Джином Ликуином.



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