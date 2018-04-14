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Охраняемые территории Грузии в январе-марте посетили 55,4 тысячи визитеров
14.04.2018 20:14
Более 55,4 тысячи визитеров посетили охраняемые территории Грузии за три месяца 2018 года – в сравнении с данными за январь-март 2017 года число посетителей выросло на 39%, сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
44% от общего числа визитеров этого числа были иностранцами, а 56% — гражданами Грузии. Количество грузинских визитеров выросло на 16%, а иностранных — на 88%.
Примечательно, что большинство визитеров-иностранцев были гражданами Германии.
Топ-5 самых посещаемых охраняемых территорий за два месяца 2018 года выглядит следующим образом:
- Тбилисский Национальный парк
- Пещеры Прометея
- Национальный парк Казбеги
- Боржоми-Харагаульский Национальный парк
- Заповедник Сатаплиа
Следует отметить, что в 2017 году природные памятники, заповедники, заказники и национальные парки Грузии посетили более 954,3 тысяч гостей. Самыми посещаемыми охраняемыми территориями по итогам года стали пещеры Прометея — их посетили более 163,9 тысяч гостей.
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