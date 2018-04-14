Охраняемые территории Грузии в январе-марте посетили 55,4 тысячи визитеров

14.04.2018 20:14 Более 55,4 тысячи визитеров посетили охраняемые территории Грузии за три месяца 2018 года – в сравнении с данными за январь-март 2017 года число посетителей выросло на 39%, сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



44% от общего числа визитеров этого числа были иностранцами, а 56% — гражданами Грузии. Количество грузинских визитеров выросло на 16%, а иностранных — на 88%.



Примечательно, что большинство визитеров-иностранцев были гражданами Германии.



Топ-5 самых посещаемых охраняемых территорий за два месяца 2018 года выглядит следующим образом:

- Тбилисский Национальный парк

- Пещеры Прометея

- Национальный парк Казбеги

- Боржоми-Харагаульский Национальный парк

- Заповедник Сатаплиа



Следует отметить, что в 2017 году природные памятники, заповедники, заказники и национальные парки Грузии посетили более 954,3 тысяч гостей. Самыми посещаемыми охраняемыми территориями по итогам года стали пещеры Прометея — их посетили более 163,9 тысяч гостей.















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