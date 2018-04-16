Бахтадзе: МВФ поддерживает 4-х пунктный план развития и инициированные нами в его рамках структурные реформы

16.04.2018 14:07 «Международный валютный фонд поддерживает 4-х пунктный план развития правительства и в рамках этого плана, инициированные правительством структурные реформы», — заявил министр финансов Мамука Бахтадзе на проведенном брифинге в связи с успешным окончанием второго обзора программы «Механизм расширенного финансирования» (EFF).



Как отметил министр, макроэкономические параметры страны улучшились, и данные успехи разделяет Международный валютный фонд.



«Примерно год прошел после того, как мы начали вместе с Международным валютным фондом новую программу механизма расширенного развития. В рамках программы, вместе с МВФ у нас запланировано много комплексных реформ. Фонд поддерживает 4-х пунктный план развития и инициированные нами в его рамках инициированные структурные реформы», — заявил Мамука Бахтадзе.



По заявлению министра финансов, правительство, в рамках программы МВФ, наметило конкретные фискальные цели — контроль текущих расходов, ускорение капитальных расходов и снижение дефицита. По словам Бахтадзе, текущие траты, по сравнению с 2016 годом, сократились с 26% до 24,6%. Для 2018 года предусмотрено снижение расходов до 23,9%.



Министр отметил, что усвоение капитальных расходов с помощью привлеченных инвестиций серьёзно ускорилось, в прошлом и текущем году начато осуществление всех крупных инфраструктурных проектов, среди которых — все четыре секции участка Рикоти, строительство южной магистрали по направлениям от Рустави до границ с Арменией и Азербайджаном, а также, строятся тоннели по направлениям Казбеги, Кутаиси и Местии.



По словам Бахтадзе, за один год фискальный дефицит сократился до 3%.















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