Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бахтадзе: МВФ поддерживает 4-х пунктный план развития и инициированные нами в его рамках структурные реформы


16.04.2018   14:07
«Международный валютный фонд поддерживает 4-х пунктный план развития правительства и в рамках этого плана, инициированные правительством структурные реформы», — заявил министр финансов Мамука Бахтадзе на проведенном брифинге в связи с успешным окончанием второго обзора программы «Механизм расширенного финансирования» (EFF).

Как отметил министр, макроэкономические параметры страны улучшились, и данные успехи разделяет Международный валютный фонд.

«Примерно год прошел после того, как мы начали вместе с Международным валютным фондом новую программу механизма расширенного развития. В рамках программы, вместе с МВФ у нас запланировано много комплексных реформ. Фонд поддерживает 4-х пунктный план развития и инициированные нами в его рамках инициированные структурные реформы», — заявил Мамука Бахтадзе.

По заявлению министра финансов, правительство, в рамках программы МВФ, наметило конкретные фискальные цели — контроль текущих расходов, ускорение капитальных расходов и снижение дефицита. По словам Бахтадзе, текущие траты, по сравнению с 2016 годом, сократились с 26% до 24,6%. Для 2018 года предусмотрено снижение расходов до 23,9%.

Министр отметил, что усвоение капитальных расходов с помощью привлеченных инвестиций серьёзно ускорилось, в прошлом и текущем году начато осуществление всех крупных инфраструктурных проектов, среди которых — все четыре секции участка Рикоти, строительство южной магистрали по направлениям от Рустави до границ с Арменией и Азербайджаном, а также, строятся тоннели по направлениям Казбеги, Кутаиси и Местии.

По словам Бахтадзе, за один год фискальный дефицит сократился до 3%.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Банковская система Грузии является тормозом развития экономики - Бахтадзе
Внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 23,3 процента
Китай готов покупать больше грузинской продукции - министр коммерции КНР
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
Белгородские приставы нашли похищенных трёх детей в Абхазии
Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США приветствуют принятый Грузией пакет предложений, целью которого является улучшение уровня жизни людей в Абхазии и «Южной Осетии»
Генеральный секретарь ОБСЕ подтвердил поддержку миротворческой политики правительства Грузии
На постоянном совете ОБСЕ делегации разных стран выступили с заявлениями в поддержку Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна