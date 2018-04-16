|
Бахтадзе: МВФ поддерживает 4-х пунктный план развития и инициированные нами в его рамках структурные реформы
16.04.2018 14:07
«Международный валютный фонд поддерживает 4-х пунктный план развития правительства и в рамках этого плана, инициированные правительством структурные реформы», — заявил министр финансов Мамука Бахтадзе на проведенном брифинге в связи с успешным окончанием второго обзора программы «Механизм расширенного финансирования» (EFF).
Как отметил министр, макроэкономические параметры страны улучшились, и данные успехи разделяет Международный валютный фонд.
«Примерно год прошел после того, как мы начали вместе с Международным валютным фондом новую программу механизма расширенного развития. В рамках программы, вместе с МВФ у нас запланировано много комплексных реформ. Фонд поддерживает 4-х пунктный план развития и инициированные нами в его рамках инициированные структурные реформы», — заявил Мамука Бахтадзе.
По заявлению министра финансов, правительство, в рамках программы МВФ, наметило конкретные фискальные цели — контроль текущих расходов, ускорение капитальных расходов и снижение дефицита. По словам Бахтадзе, текущие траты, по сравнению с 2016 годом, сократились с 26% до 24,6%. Для 2018 года предусмотрено снижение расходов до 23,9%.
Министр отметил, что усвоение капитальных расходов с помощью привлеченных инвестиций серьёзно ускорилось, в прошлом и текущем году начато осуществление всех крупных инфраструктурных проектов, среди которых — все четыре секции участка Рикоти, строительство южной магистрали по направлениям от Рустави до границ с Арменией и Азербайджаном, а также, строятся тоннели по направлениям Казбеги, Кутаиси и Местии.
По словам Бахтадзе, за один год фискальный дефицит сократился до 3%.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна