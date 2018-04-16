Глава миссии МВФ: В рамках «Механизма расширенного финансирования» Грузия получит от МВФ 43 миллиона долларов США

16.04.2018 14:11 В рамках второго обзора программы «Механизм расширенного финансирования», вместе с властями Грузии заявляем, что договоренность достигнута, — сообщила на брифинге в администрации правительства Грузии глава миссии Международного валютного фонда Мерседес Вера-Мартин.



По ее словам, второй обзор был проведен в декабре 2017 года, а Совет МВФ обсудит этот вопрос в июне 2018 года. Мерседес Вера-Мартин уточнила, что в рамках данной программы Грузии будут выделены 43 млн долларов США из общей суммы 130 млн долларов.



«Функционирование программы удовлетворительное, количественные показатели к концу 2017 года были выполнены в рамках реформ. Хорошо протекают структурные показатели, которые осуществлялись на конец 2017 года. Рост в 2017 году оказался выше, чем мы прогнозировали в начале программы и зафиксировано значительное сокращение дефицита текущего счета», — сказала глава МВФ.



Мерседес Вера-Мартин также отметила, что растут доходы от экспорта и туризма, увеличился объем денежных переводов.



«В среднесрочной перспективе экономические реформы в Грузии будут устойчивыми, что будет способствовать более высокому и всестороннему экономическому росту, и тем самым, усилению частных инвестиций и конкурентоспособности», — отметила глава миссии МВФ.



Монетарная ситуация адекватная, и мы считаем, что обменный курс важен и имеет критическое значение для защиты экономики от внешних шоков. Речь идет о плавающем курсе, и мы поддерживаем финансовую устойчивость, защиту, защиту интересов потребителей и уязвимых групп населения.



Соответствующие инструкции будут прописаны под углом ответственного кредитования, это будет особенно важно для молодежи, чтобы управление рисками велось в правильном направлении и снизился уровень долларизации в Грузии», — заявила Мерседес-Вера Мартин.



«Осуществление реформ будет необходимым и решающим для развития частного сектора, роста доходов и преодоления бедности. Приоритеты подразумевают усиление инвестиций, улучшение бизнес-среды и системы управления, реформу системы образования. Я хочу поблагодарить правительство и частный сектор за конструктивный диалог», — сказал глава миссии МВФ.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

