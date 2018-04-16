|
Кумсишвили: МВФ поддерживает экономическую политику Грузии
16.04.2018 15:50
Успешное завершение второго обозрения подтверждает, что Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает экономическую политику Грузии, - об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.
Кумсишвили сделал заявление на брифинге, проведенном в связи с успешным завершением второго обозрения программы «Механизма расширенного финансирования» (EFF) Международного валютного фонда.
По словам министра, МВФ оценил как успешный ход экономических реформ, большинство которых расписаны в программе Грузии с МВФ.
«Высокий экономический рост, который был зафиксирован в Грузии в 2017 году и продолжился в 2018 году, дает основания для исполнения правительством всех взятых обязательств и сохранения успешного прогресса в направлении имплементации реформ», - завил Кумсишвили.
По его словам, для быстрого экономического развития страны необходимо, чтобы у общественности было ощущение того, что правительство проводит верную и последовательную экономическую политику.
Первый вице-премьер поблагодарил членов миссии МВФ и лично и лично ее руководителя Мерседес Веру-Мартин, за проделанную работу и достигнутый результат.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна