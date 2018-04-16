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Реформы направлены на улучшение благосостояния и жилищных условий населения Грузии - Кумсишвили


16.04.2018   17:10
«У нас есть амбиция, что в краткосрочный период в Грузии будут проведены важнейшие реформы» - заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили на брифинге в связи с успешным завершением второго обозрения программы Международного валютного фонда






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