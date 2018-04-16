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Доверие инвесторов, и позитивные ожидания по отношению бизнес среды нашей страны все больше возрастают - Кумсишвили


16.04.2018   17:26
Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили утверждает, что доверие инвесторов, и позитивные ожидания по отношению бизнес среды в Грузии все больше возрастают.

"Размер прямых иностранных инвестиций, осуществленных в Грузии в 2017 году, достиг рекордного показателя, 1 861,9 миллионов долларов США, и по сравнению с прошлым годом увеличился на 16,2%. Еще больше возрастают доверие инвесторов, и позитивные ожидания по отношению бизнес среды нашей страны, на что указывает впечатляющий рост реинвестирования"- заявил Дмитрий Кумсишвили после заключительной встречи с миссией Международного валютного фонда.

По его информации, в 2017 году значительно, на 12,6% увеличился размер реинвестиции, и составил 712 миллиона долларов США.

По заявлению первого вице-премьера, росту уровня реинвестирования значительно содействовала реформа налога на прибыль, дающая бизнесу возможность направить средства вместо налогов на новые инвестиции, расширить бизнес, и создать новые рабочие места.

"И в текущем году налицо позитивная динамика. В феврале по предварительной оценке показатель роста экономической активности составляет 5,5%, а в январе-феврале 4,9%. Наметилась положительная тенденция практически по всем направлениям экономики. За первые три месяца текущего года на 28% возрос экспорт товара по сравнению с минувшим годом"- отметил Дмитрий Кумсишвили.







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