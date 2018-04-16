Расчет в наличных деньгах на территории Грузии будет осуществляться на основе принципа округления

16.04.2018 17:43 Расчеты наличными деньгами в разменной монете на территории Грузии будут осуществляться на основе принципа округления. Соответствующие поправки вносятся в закон «О Национальном банке».



По пояснению Минфина, принцип округления подразумевает увеличение или уменьшение суммы до ближайшего 5-кратного числа.



При этом округление затронет только расчеты, производимые наличными деньгами в мелкой монете. Что касается безналичных расчетов, то они по-прежнему будут осуществляться с точностью до 1 тетри.



Принятие поправок вызвано необходимостью вывода из оборота монет номиналом в 1 и 2 тетри, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.















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