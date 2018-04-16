Министр финансов имел «принципиальный и предметный разговор» с представителями банковской системы

16.04.2018 18:48 Главным приоритетом правительства Грузии является поощрение ведения малого и среднего бизнеса и правительство Грузии обязательно сделает принципиальные шаги на этом пути, — об этом министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе заявил после встречи с представителями банковского сектора.



ПО его словам, адекватное участие финансового сектора в процессе развития малого и среднего бизнеса является очень важным.



«У нас была встреча с представителями банковской системы в министерстве финансов. Я неоднократно заявлял, что есть определенные вопросы, и необходимы ответы на эти вопросы. Сегодня мы еще раз четко зафиксировали, что основным приоритетом правительства Грузии является поощрение малого и среднего бизнеса. Правительство Грузии обязательно сделает принципиальные шаги на этом пути. Соответственно, адекватное вовлечение финансового сектора имеет большое значение для благополучия этого проекта, и у нас был очень принципиальный и предметный разговор об этом», — заявил Бахтадзе.



По словам министра, подобные встречи будут продолжаться. Следующая назначена через три недели.















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