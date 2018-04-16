|
Министр финансов имел «принципиальный и предметный разговор» с представителями банковской системы
16.04.2018 18:48
Главным приоритетом правительства Грузии является поощрение ведения малого и среднего бизнеса и правительство Грузии обязательно сделает принципиальные шаги на этом пути, — об этом министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе заявил после встречи с представителями банковского сектора.
ПО его словам, адекватное участие финансового сектора в процессе развития малого и среднего бизнеса является очень важным.
«У нас была встреча с представителями банковской системы в министерстве финансов. Я неоднократно заявлял, что есть определенные вопросы, и необходимы ответы на эти вопросы. Сегодня мы еще раз четко зафиксировали, что основным приоритетом правительства Грузии является поощрение малого и среднего бизнеса. Правительство Грузии обязательно сделает принципиальные шаги на этом пути. Соответственно, адекватное вовлечение финансового сектора имеет большое значение для благополучия этого проекта, и у нас был очень принципиальный и предметный разговор об этом», — заявил Бахтадзе.
По словам министра, подобные встречи будут продолжаться. Следующая назначена через три недели.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна