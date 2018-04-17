На «Евроньюс» выходит рекламный ролик об Аджарии (Видео)

17.04.2018 13:53 После BBC, рекламный ролик об Аджарии выходит в эфире «Евроньюс». Над обновлённой версией имиджевого ролика Аджарии работал «Евроньюс».



По информации департамента туризма и курортов Аджарии, с туристическими продуктами Аджарии в эфире телекомпании знакомятся в 195 странах.



Кроме телевизионной рекламы, в этом году зрители телекомпании «Евроньюс» увидят программы и блоги о туристических достопримечательностях Аджарии.



Журналисты гостили в Аджарии в начале апреля. В следующий раз они планируют посетить регион летом и весной, для освещения Всемирной шахматной олимпиады. Параллельно, департамент туризма Аджарии продолжает переговоры с телекомпаниями «Deutsche Welle» и CNN, где также планируется разместить имиджевые видеоролики о регионе.



«Мы начали активную телевизионную рекламу в эфире BBC, и уже – на «Евроньюс». Цель – повышение сознательности о нашей стране и регионе. Параллельно, мы планируем пустить имиджевые видеоролики об Аджарии в эфире международных телекомпаний «Deutsche Welle» и CNN. К этому добавится телевизионная реклама уже на местных телевидениях в целевых странах, например в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Кроме того, начинаем активную интернет-рекламу и внешнюю рекламу в 16 целевых странах.



Наши рекламные активности являются комплексными и ее главная цель — познакомить как можно больше людей с нашей страной и регионом. Наша рекламная деятельность 2018 года основана на исследованиях в 16 целевых странах, и мы надеемся, что результат увеличит количество туристов в регионе», – заявляет председатель департамента туризма и курортов Аджарии Сулхан Глонти.





















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