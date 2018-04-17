В Грузии следует снять все препятствия экономическому развитию - глава МВД

17.04.2018 17:28 По мнению вице-премьера, министра внутренних дел Георгия Гахария, банки в некоторых конкретных случаях являются тормозом, а в некоторых наоборот - достаточно серьезной движущей силой развития экономики.



"В Грузии надо снять все препятствия экономическому развитию, какие будут идентифицированы. Основная наша проблема состоит в том, что не только с точки зрения экономики, но и в том числе с точки зрения безопасности, мы должны превратить эту страну из страны вызовов в страну возможностей. Все мы хорошо понимаем, что для начинающих компаний доступ на капитал является важнейшей проблемой для их развития, соответственно думаю, что там, где можно урегулировать эту проблему, надо урегулировать ее"- заявил Гахария.



На вопрос, являются ли сегодня банки тормозом, Гахария ответил, "в некоторых конкретных случаях да, а в некоторых конкретных случаях наоборот – это достаточно серьезная движущая сила развития экономики".



"Здесь нельзя однозначно говорить. Разумеется, в компоненте малого и среднего бизнеса абсолютно однозначно могу сказать, что необходимо больше внимания особенно в контексте доступности на финансы"- заявил Георгий Гахария.

















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