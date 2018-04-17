Власти Китая помогут в продвижении грузинской продукции

17.04.2018 18:28 Министр коммерции Китая Чжун Шань и глава Минэкономики Грузии Дмитрий Кумсишвили в Пекине договорились о проведении ряда мероприятий для популяризации грузинской продукции на китайском рынке, говорится в сообщении на сайте Минэкономики Грузии.



Кумсишвили прибыл в Китай с двухдневным рабочим визитом накануне. Он уже принял участие в конференции «Макроэкономические и финансовые платформы для успешной имплементации Пояса и Пути», а также встретился с директором департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихадом Азуром, обсудив пути дальнейшего развития отношений Грузии с МВФ.



«Сегодня мы получили еще одно предложение беспрецедентной помощи от министра коммерции в направлении популяризации грузинской продукции. Министр предложил провести несколько мероприятий на территории Китая для того, чтобы еще больше грузинской продукции продавалось в Китае и, соответственно, вырос экспорт в Китай», — сказал Кумсишвили.



На встрече делегации двух государств также говорили о выгодах, принесенных Соглашением о свободной торговле между Грузией и Китаем, которое вступило в силу с января этого года.



Договор открыл грузинской продукции рынок, который охватывает более 1,4 миллиарда потребителей. Теперь грузинское вино, минеральные воды и сельскохозяйственная продукция экспортируются в Китай с нулевыми тарифами, без дополнительных таможенных пошлин и без какого-либо переходного периода.



По данным за 2017 год, Китай входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, уступая Турции и России. Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем в прошлом году составил более 939,5 миллиона долларов – 8,8% от общего торгового оборота.



Что же касается данных за первые два месяца текущего года, то Китай находится на четвертом месте среди основных торговых партнеров Грузии. С января по февраль 2018 года внешнеторговый оборот с Поднебесной превысил 127,4 миллиона долларов.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

