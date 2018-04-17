Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власти Китая помогут в продвижении грузинской продукции


17.04.2018   18:28
Министр коммерции Китая Чжун Шань и глава Минэкономики Грузии Дмитрий Кумсишвили в Пекине договорились о проведении ряда мероприятий для популяризации грузинской продукции на китайском рынке, говорится в сообщении на сайте Минэкономики Грузии.

Кумсишвили прибыл в Китай с двухдневным рабочим визитом накануне. Он уже принял участие в конференции «Макроэкономические и финансовые платформы для успешной имплементации Пояса и Пути», а также встретился с директором департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихадом Азуром, обсудив пути дальнейшего развития отношений Грузии с МВФ.

«Сегодня мы получили еще одно предложение беспрецедентной помощи от министра коммерции в направлении популяризации грузинской продукции. Министр предложил провести несколько мероприятий на территории Китая для того, чтобы еще больше грузинской продукции продавалось в Китае и, соответственно, вырос экспорт в Китай», — сказал Кумсишвили.

На встрече делегации двух государств также говорили о выгодах, принесенных Соглашением о свободной торговле между Грузией и Китаем, которое вступило в силу с января этого года.

Договор открыл грузинской продукции рынок, который охватывает более 1,4 миллиарда потребителей. Теперь грузинское вино, минеральные воды и сельскохозяйственная продукция экспортируются в Китай с нулевыми тарифами, без дополнительных таможенных пошлин и без какого-либо переходного периода.

По данным за 2017 год, Китай входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, уступая Турции и России. Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем в прошлом году составил более 939,5 миллиона долларов – 8,8% от общего торгового оборота.

Что же касается данных за первые два месяца текущего года, то Китай находится на четвертом месте среди основных торговых партнеров Грузии. С января по февраль 2018 года внешнеторговый оборот с Поднебесной превысил 127,4 миллиона долларов.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Японии представили грузинское вино
Правительство ужесточает контроль над лекарствами
Банковские эксперты критикуют правительство
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лакербая подтвердил направление абхазских врачей в Тбилиси для обучения работы с реанимобилем
Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа осужден на 20 лет
Цихелашвили надеется, что жители оккупированных территорий воспользуются инициативой властей Грузии
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящая коалиция официально выдвинула на голосование кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны
СМИ объяснили присутствие депутатов блока "Елк" на митинге в Ереване
Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна