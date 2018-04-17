В Грузии начинается реформа обеспечения стартовым капиталом

17.04.2018 21:02 Правительство Грузии вместе с Министерством финансов начинает "Реформу обеспечения стартовым капиталом". По заявлению министра финансов Мамуки Бахтадзе, реформа фактически подразумевает поставку стартового капитала нулевой ставки для молодых стартаперов.



По его же заявлению, с точки зрения макроэкономической перспективы молодые предприниматели и начинающие бизнесы являются движущей силой любой экономики.



"Это неписаный закон для 21-го века, и мы должны идти в ногу с этим трендом. Можно привести множество примеров как смогли стартапы трех, четырех, пяти лет превратится в корпорации, и стать громадными мировыми компаниями. Компании Uber понадобилось три года, чтобы из очень маленького стартап стать компанией, капитал которой составляет несколько десятков миллиардов. Я убежден, что в Грузии есть этот ресурс, и возможно, в этом зале тоже есть будущие миллионеры"- заявил Мамука Бахтадзе.



По словам министра финансов, правительство преследует целью содействовать развитию предпринимательства, и особенно стартапам. По его же заявлению Минфин и правительство Грузии подготовили инициативу для поощрения малых предпринимательств.



"Я лично побывал в регионах и встретился с людьми, которых это коснется, и таких людей достаточно много, но налицо и другие важные барьеры. Прежде всего, налицо нехватка стартового капитала, и это очень важно. Мы, как представители государственных органов, должны сделать все для того, чтобы до конца устранить такие барьеры. Сегодня наш бюджет формируют приблизительно 300 компаний, это очень плохая тенденция. Это означает, что у нас в экономике есть секторы, где очень высокий риск монополизации, что делает нашу экономику менее устойчивой.



В то же время мы видим, что процентные ставки, существующие в нашей системе, фактически не дают шанс начать бизнес. Банковская система должна быть не тормозом развития экономики, а ее движущей силой. Исходя из этих обстоятельств, мы приняли решение начать самую масштабную реформу, какая только была осуществлена в нашей экономике. Она называется "Реформа обеспечения стартовым капиталом", что фактически подразумевает поставку для наших молодых стартаперов стартового капитала нулевой ставки"- заявил Мамука Бахтадзе.

















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