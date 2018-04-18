STARWOOD планирует открыть предприятие в Грузии

18.04.2018 17:16 Турецкая деревообрабатывающая компания STARWOOD планирует открыть предприятие в Грузии.



Компания примет окончательное решение об открытии предприятия, если Национальное агентство лесного хозяйства Грузии обеспечит достаточным количеством древесного ресурса (остатков).



Руководство компании рассмотрело перспективы открытия предприятия, и сотрудничества в будущем с заместителем министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Соломоном Павлиашвили, находящимся с визитом в Турции, городе Бурса.



Представители STARWOOD говорят, что если предприятие будет создано на территории Грузии, в основном там будут работать местные жители. Планируется как реализация полученной продукции (DSP, MDF, ламинат) на территории страны, так и экспорт части продукции.



В рамках визита заместитель министра встретился с главой Агентства лесного хозяйства Бурсы. Агентство лесного хозяйства включает 761 597 гектаров лесной территории, состоящей из 7 лесных участков, годовой прирост леса составляет около 2,0 миллионов кубических метров, а ежегодное производство древесины составляет до 1,2 тыс. кубических метров. Соломон Павлиашвили также осмотрел питомник саженцев Агентства лесного хозяйства Бурсы.















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