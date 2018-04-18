Минфин хочет вернуть в текущем году 450 млн. лари излишков НДС

18.04.2018 19:30 «Возвращение излишков НДС напрямую связано с развитием малого и среднего бизнеса», — заявил министр финансов Мамука Бахтадзе во время онлайн трансляции на «Фейсбук».



По его словам, с первого июля будет задействован новый налоговый режим для мелкого и среднего бизнеса, когда предприниматели в данном секторе символично заплатят 1%, если их доход не превышает 500 тыс. лари.



«Параллельно, у них будет возможность исправить инфраструктуру НДС. Возвращение излишков НДС является важной реформы. Те излишки НДС, которые исторически накопились в бюджете, является плохим показателем того, как происходило получение сумм от бизнеса и затем своевременное их возвращение. Грузинским предпринимателям это создавало большие проблемы. Наша цель, чтобы в этом году вернуть 450 млн. лари излишков НДС. Это 1% от всего ВВП Грузии. В первом квартале этого года мы уже вернули 107 млн. лари. Это означает, что мы придерживаемся этого графика. В будущем году эта сумма составит 650 млн. лари», — заявил министр финансов Мамука Бахтадзе.















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