Необходимо определить перечень активов, которые не могут участвовать в ломбардной деятельности - Бахтадзе

18.04.2018 19:42 Новые правила игры, возможно, будут установлены в связи с деятельностью ломбардов, — об этом сегодня сообщил министр финансов Мамука Бахтадзе.



По мнению министра, тот факт, что ломбарды имеют право принимать недвижимость для обеспечения кредита, никоим образом не служит поощрению бизнеса.



Бахтадзе назвал несерьезным аргумент, что гражданин может начать бизнес на деньги, полученные в ломбарде под гарантию квартиры.



Он призвал не заниматься самообманом и заявил, что однозначно необходимо определить перечень активов, которые не могут участвовать в ломбардной деятельности.



По мнению министра, наряду с недвижимостью это должны быть автомобили, однако, по его словам, решение может быть принято после соответствующих консультаций.















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