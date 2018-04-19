В ЕС обеспокоены ситуацией в сфере охраны труда в Грузии

19.04.2018 11:24 Евросоюз обеспокоен недостатком прогресса в сфере эффективности надзора за условиями труда в Грузии, говорится в письме еврокомиссара по вопросам расширения политики добрососедства ЕС Йоханеса Хана, выдержки из которого публикуют в среду грузинские СМИ.



Письмо стало ответом еврокомиссара на обращение шести грузинских правозащитных неправительственных организаций, в котором была выражена обеспокоенность в связи с законопроектом "О безопасности труда", рассматриваемым в настоящее время в парламенте Грузии.



Правозащитники считают, что существующая в стране трудовая политика является слабой, в результате чего рабочие заняты на нестабильной и низкооплачиваемой работе, а условия труда небезопасны, что с каждым годом увеличивает число погибших и пострадавших на рабочих местах.



Еврокомиссар заверил грузинских правозащитников, что Евросоюз в полной мере информирован о ситуации в Грузии в отношении безопасности труда, отмечая при этом, что отсутствие эффективной системы соблюдения трудовых прав и стандартов может пошатнуть процесс исполнения взятых Грузией обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.



"Существующая в Грузии практика, как и закон "О безопасности труда", не полностью соответствуют обязательствам Грузии сблизить ее национальное законодательство со стандартами ЕС в области защиты здоровья и безопасности на рабочем месте и защиты труда, подразумевающих задействование эффективных, пропорциональных и прозрачных санкций, которые обладают реальной сдерживающей силой в отношении работодателей", - говорится в письме еврокомиссара.



В нем подчеркивается, что четкие, предсказуемые и исполняемые правила важны для бизнеса, инвесторов и торговли, а стандарты должны быть экономически эффективными, инновационными и продуктивными.



"ЕС продолжит следить за развитием событий вместе с Международной организацией труда, и продолжает настаивать, что наряду с созданием надлежащей системы инспектирования труда в рамках действия законодательства Грузии, должна быть обеспечена в соответствии с международными стандартами эффективная защита всех трудящихся со стороны органов, обладающих полномочиями надзора и санкционирования", - пишет Й. Хан.



Проект нового закона "О безопасности труда" предполагает ужесточение правил безопасности на рабочих местах и внедрение специального механизма контроля, однако, по мнению ряда НПО и профсоюзных организаций, данный законопроект не сможет оказать реальную поддержку трудящимся.



В частности, претензии к законопроекту предъявляются из-за того, что его действие распространяется не на все рабочие места, а лишь на те, где существует повышенная опасность и особенно тяжелые условия. Правозащитники считают, что это неоправданное ограничение и неправильная интерпретация стандартов труда, признанных на международном уровне. Представители НПО также недовольны тем, что законопроект ограничивает допуск инспекторов труда на объекты, поскольку они будут иметь право проводить плановые проверки, а для внеплановой придется добиваться лишь через суд.



Нарекания правозащитников вызывают и слишком маленькие, по их мнению, размеры штрафов за несоблюдение правил по обеспечению безопасности труда, в связи с чем большинство компаний предпочитают выплатить небольшой штраф вместо исправления нарушений.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

