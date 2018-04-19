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По прогнозу МВФ, экономический рост в Грузии будет самым высоким среди стран региона


19.04.2018   14:43
По оценке Международного валютного фонда, экономической рост в Грузии будет самым высоким среди стран региона.

Организация обновила прогнозный показатель 2018-2023 годов на своей веб-странице. Оценка для Грузии такова — экономический рост к 2018 году 4.5%, к 2019 году 4.8%, к 2020 году 5%, в 2021-2023 годах 5.2%.

Этими показателями Грузия опережает другие страны Южного Кавказа, а также Турцию, Россию, Украину, Молдову и Беларусь.

Например, если в 2018-2020 годах экономика Грузии в целом вырастет на 14,3 процента, то в Турции этот показатель составит 12 процентов. В Молдове экономический рост составит 11.1 процента, в Армении — 10.4 процента, в Украине — 10 процентов, в Азербайджане — 9.5 процента, в Беларуси — 7.2 процента, а в России — 4,7 процента.

В оценке 2018-2023 годов экономический рост в Грузии достигает 29.9%. Для сравнения, этот показатель в Турции составляет 22.8 процента.

Традиционно, экономический рост в странах Центральной Азии высок. Из них в 2018-2023 показатель в Туркмении и Узбекистане лучше, чем в Грузии. А рост ниже Грузии ожидается в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане.






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