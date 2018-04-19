Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте составил $2 823.8 миллионов

19.04.2018 14:55 Внешнеторговый оборот Грузии (без недекларированной торговли) в январе-марте 2018 года составил $2 823.8 миллионов, что выше аналогичного прошлогоднего показателя на 23.3%. Об этом сообщили в Национальной службе статистики Грузии



По данным ведомства, в указанной сумме доля экспорта составляет $740.3 млн (больше на 28.4%), а на импорт приходится - $2 083.4 млн (больше на 21.6%).



Что касается отрицательного торгового баланса Грузии, за январь-март 2018 года он составил $343.1 млн (47.6% внешнеторгового оборота).



В этот же период экспорт без реэкспорта составил $554.8 млн, что на 18.6% выше прошлогоднего соответствующего показателя.















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