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Тбилисская мэрия намерена проверить на сейсмоустойчивость государственные здания
19.04.2018 15:54
Мэр Тбилиси Каха Каладзе не намерен останавливаться на проверке детских садов и собирается проинспектировать все принадлежащие государству здания в грузинской столице. По распоряжению Каладзе в городе уже проходит проверка и выявление зданий детсадов, которые нуждаются в ремонте.
Теперь столичный градоначальник выступил с инициативой проверить на сейсмоустойчивость все государственные здания и сооружения. «Уже построенные государственные здания, возможно, будут перепроверены. Если после проверки в зданиях и сооружениях будут выявлены проблемы, то мы можем поступить как в случае с детскими садами», - сказал Каладзе журналистам.
При этом мэр подчеркнул, что подобные проверки затронут исключительно тех зданий, которыми владеет государство, и не коснутся частной собственности. «Частную собственность мы проверять не можем», - сказал Каладзе.
При этом мэр отметил, что частные строительные компании обязаны представить заключение о сейсмологической устойчивости проекта еще на стадии получения разрешения на строительство.
Грузия - страна средней сейсмической активности. На данный момент ученые работают над обновлением сейсмической карты Грузии, которая необходима для долгосрочного прогнозирования сейсмической опасности.
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