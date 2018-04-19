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«Силкнет» отрицает связь с выходом на грузинский телерынок «НТВ плюс»


19.04.2018   20:54
Телекоммуникационная компания "Силкнет" отрицает какую-либо связь с входом на грузинский рынок профинансированного российским "Газпромом" медиа-холдинга "НТВ плюс", но подтверждает, что несколько лет назад купила компанию "Джорджия Ваймакс", директором которой был Давид Накашидзе.

Партнером "НТВ плюс" в Грузии является ООО "Медиа группа". 50% этой компании, основанной в сентябре 2017 года, владеет Давид Накашидзе, а 50%- Гульнара Хечошвили.

Со своей стороны Давид Накашидзе является также директором "Ваймакс Джорджия". Долю этой компании купил "Силкнет".

В комментарии в связи с этим "Силкнет" отрицает какую-либо связь с вводом "НТВ плюс".

Представитель компании заявил "Резонанси", что "Силкнет" никак не связан ни с каким владельцем "Медиа группы", но не отрицает, что "Силкнет" несколько лет назад действительно купил компанию "Ваймакс".

Напомним, что вчера стало известно, что российский медиа-холдинг "Газпром медиа", которому принадлежит бренд "НТВ плюс", входит на платный телевизионный рынок Грузии. Российский телевещатель уже получил лицензию в Грузии, и до конца года компания планирует привлечь до 30 000 абонентов.

По сообщению Национальной комиссии регуляции коммуникаций, соответственно законодательству Грузии "НТВ плюс" два года назад прошел регистрацию (12 сентября 2016 года), и получил авторизацию.

"У "Газпром медиа" уже есть позитивный опыт сотрудничества с грузинской компанией "Медиа группа", являющейся эксклюзивным дистрибутором более чем 20 телеканалов холдинга. Большой спрос, существующий заграницей на наш медиа-контент, указывает на потенциал этого партнерства"- заявил генеральный директор "Газпром медиа" Дмитрий Чернишенко.






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