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Грузия заняла 61-е место в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма


19.04.2018   21:27
Грузия заняла 61 место из 130 стран мира в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index 2018 года.

Global Muslim Travel Index ежегодно составляет сингапурское рейтинговое агентство Crescent Rating. В исследовании оцениваются различные условия для отдыха мусульман: получение визы, доступность совершения намаза, возможность безопасного путешествия, доступность и качество халяль-продуктов, условия проживания в отелях.
В 2017 году Грузия заняла 59-ю строчку в Global Muslim Travel Index. Несмотря на нынешнюю потерю позиций, авторы рейтинга считают, что к 2020 году Грузия войдет в десятку самых популярных направлений халяль-туризма среди немусульманских стран.

В 2018 году самыми популярными направлениями для туристов-мусульман эксперты Crescent Rating признали Малайзию (среди исламских стран) и Сингапур (среди неисламских).
Турция стала четвертой, топ-пятерку рейтинга замыкает Казахстан, а топ-десятку — Азербайджан.

Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году число мусульман, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличится до 156 миллионов человек, а рынок мусульманского туризма составит 200 миллиардов долларов.

Следует отметить, что число туристов — международных визитеров, которые провели в Грузии сутки и больше, в 2017 году составило более 3 миллионов 478 тысяч человек (рост 27,9%).

Чаще всего в 2017 году в Грузию приезжали граждане Армении, Азербайджана и России. Турция по числу визитеров в Грузию в прошлом году стала четвертой — 1,24 миллиона визитеров, а Иран пятым – 322 тысячи визитеров.

"Новости-Грузия"





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