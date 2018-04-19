Внешняя торговля Грузии в первом квартале 2018 года

19.04.2018 23:26 По предварительным данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 апреля, за январь-март 2018 года внешнеторговый оборот страны увеличился на 23,3% и составил 2,8 млрд долларов США.



Объем экспорта увеличился на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,7 млрд долларов США; Объем импорта увеличился на 21,6% и составил 2 млрд долларов, а отрицательный торговый баланс составил 1,3 млрд долларов США.



Торговый оборот Грузии с государствами-членами ЕС в январе-марте 2018 года увеличился на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил до 820,1 млн долларов США. Экспорт в ЕС составил 209,4 млн долларов США, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, а импорт из ЕС увеличился на 26,4% и составил 610,7 млн долларов США.



За январь-март 2018 года объем торговли с СНГ увеличился на 30,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,54 млрд долларов США. Экспорт в страны СНГ увеличился на 60% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,18 млрд долларов США, а импорт из стран СНГ увеличился на 19,2% и составил 2,36 млрд долларов США.



Доля стран ЕС в внешней торговле Грузии составила 26,6%; 23,7% - в экспорте и 27,5% - в импорте (29,6%, 27,1% и 30,4% в 2016 году, соответственно).



Доля стран СНГ составила 34,6%; 40,9% - в экспорте и 32,3% - в импорте (32,8%, 35,5% и 31,9% в 2017 году, соответственно).



По данным за январь-март 2018 года, Турция вновь остается крупнейшим партнером Грузии с оборотом в 404,6 млн долларов США; Затем идут Россия, Азербайджан и Китай с 311,1 млн, 270,2 млн и 202,8 млн долларов США, соответственно.



Торговый оборот Грузии с Украиной составил 138,9 млн долларов США; Затем идут Армения - 135,2 млн долларов США; Германия - 111,8 млн долларов США; Франция и США – по 110 млн долларов США каждая; Болгария - 100,1 млн долларов США.



Что касается экспорта, Россия возглавляет список крупнейших торговых партнеров с 98,2 млн долларов США; Далее следуют Турция, Азербайджан и Болгария с 93,5 млн, 76,4 млн и 62,9 млн долларов США, соответственно.



С точки зрения импорта лидируют Турция, Россия, Азербайджан и Китай с 311 млн, 212,9 млн, 193,8 млн и 182,3 млн долларов США, соответственно.



Крупнейшую группу экспорта за январь-март 2018 г. составили медные руды и концентраты с 118,8 млн долларов США (16% от общего объема экспорта); Затем идут ферросплавы - 85,1 млн долларов США (11,5% от общего объема экспорта); Реэкспорт автомобилей - 64,9 млн долларов США (8,8% от общего объема экспорта); Вино - 41,8 млн долларов США (5,7% от общего объема экспорта); Минеральные воды - 32,1 млн долларов США (4,3% от общего объема экспорта); Азотосодержащие удобрения - 29,4 млн долларов США (4% от общего объема экспорта); Нефть и нефтепродукты - 28,9 млн долларов США (3,9% от общего объема экспорта); Лекарственные средства - 28,2 млн долларов США (3,8% от общего объема экспорта); неденатурированный эфирный спирт и спиртные напитки - 27,4 млн долларов США (3,7% от общего объема экспорта); Сигареты - 20,7 млн долларов США (2,8% от общего объема экспорта); Остальная часть товаров - 262,8 млн долларов США (35,5% от общего объема экспорта).



В январе-марте 2018 года нефть и нефтепродукты Грузии возглавили список импортируемой продукции с 186,9 млн долларов США; Далее следуют нефтяные газы и газообразные углеводороды - 127,4 млн долларов США; Легковые автомобили - 117,9 млн долларов США; Медные руды и концентраты - 79,6 млн долларов США; Лекарства - 72 млн долларов США; Телефонные аппараты для сотовой или других беспроводных сетей - 44,7 млн долларов США; ЭВМ- 38,2 млн долларов США; Пшеница - 28,4 млн долларов США; Электричество - 27,2 млн долларов США; Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, другие газовые турбины - 24,8 млн долларов США; Остальная часть товаров - 1,3 млн долларов США.



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