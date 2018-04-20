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Бахтадзе: Всемирный банк планирует повышение собственного участия в осуществлении идеи Шёлкового пути


20.04.2018   10:52
Всемирный банк планирует расширить свое участие в идее нового Шёлкового пути. Как и какие финансовые механизмы будут задействованы в процессе Международной финансовой корпорации Всемирного банка, поясняет министр финансов Грузии, станет известно в ближайший период.

Именно по данной теме и вообщем вокруг идеи Нового шёлкового пути состоялась дискуссия высокого уровня в Вашингтоне, которая была организована Всемирным банком при участии министров финансов стран, участвующих в развитии идеи Нового шелкового пути. Мамука Бахтадзе присутствовал на мероприятии в качестве специального гостя.

«Мы говорили об инфраструктурном развитии, о проектах, которые мы реализуем со странами-партнерами — Турцией, Азербайджаном и вместе со странами Центральной Азии. Мы планируем завершить все крупные инфраструктурные проекты в Грузии до 2021 года, такие как скоростная автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, глубоководный порт в Анаклии. Мы также говорили о возможностях привлечения частных инвестиций к этой очень большой идее.

Мы рады, что Всемирный банк намерен активно участвовать в реализации этой идеи, что дает нам возможность более гибкого финансирования инфраструктурных проектов. Группа Всемирного банка включает в себя несколько финансовых организаций, в том числе и Международную финансовую корпорацию.

Сегодня мы услышали, что Всемирный банк планирует увеличить свое участие в рамках «одного пути — одного пояса» и, возможно, в ближайшем будущем мы узнаем о финансовых механизмах, в которых они будут участвовать в данной области », — сказал Мамука Бахтадзе после завершения встречи в разговоре с Первым каналом.

Министр финансов, в рамках своего рабочего визита в США, принимает участие в весенней встрече Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.






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