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Каха Каладзе призывает частный сектор и общественность к активному участию в мероприятиях по озеленению


20.04.2018   13:47
Мэр Тбилиси Каха Каладзе призывает частный сектор и общественность к активному участию в мероприятиях по озеленению.

Каладзе находится на площади Марджанишвили, где основатель «Гардения» Зураб Шеварднадзе осуществляет работы по озеленению площади.

«На площади Марджанишвили идут работы по озеленению. Считаю, что это очень важное дело, которое осуществляется конкретно здесь. Вы все хорошо знаете о «Гардении», которая проводит работы по озеленению. Это доброе дело одного человека и при его руководстве город получает большой подарок. Пользуясь случаем, хочу попросить представителей бизнес сектора, как это было сделано в случае новогоднего освещения, также принять участие в работах по озеленению города — вместе позаботимся и сделаем Тбилиси зеленым. Уверен, что на наш призыв откликнется много бизнесменов и вместе мы сможем изменить существующее лицо столицы», — отметил мэр Тбилиси.

Каха Каладзе надеется, что работы по озеленению будут проходить с активным привлечением населения и бизнеса, так как в обществе имеется большое желание к участию в текущих проектах города.






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