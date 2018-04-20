Международный блокчейн-саммит пройдет в Тбилиси в апреле

20.04.2018 21:11 Первый международный саммит Black Sea Blockchain Summit, посвященный технологии блокчейн и криптовалютам, пройдет в Тбилиси 25 апреля.



Саммит организует компания Spotcoin — это новая криптовалютная биржа, созданная командой из Грузии, которая в скором времени появится на рынке.

Как заявляют в Spotcoin, организаторы саммита хотят повысить понимание о значимости технологии блокчейн и цифровых валют, исследовать их “подрывные” эффекты и возможности, предоставить участникам площадку для создания новых проектов и установления партнерских отношений и возможностей для бизнеса в Черноморском регионе.



На саммите выступят 15 докладчиков из Китая, Ирландии, Грузии, Армении, Молдовы, Нидерландов, Украины, США и Польши. В частности, участники смогут задать вопросы исполнительному директору блокчейн-ассоциации Молдовы Вячеславу Куневу и основателю Криптоакадемии Нидерландов Яну Роберту Шутте.



«Саммит соберет лидеров отрасли, маркет-мейкеров, преподавателей, представителей правительства и технологических предпринимателей, чтобы обучить и объединить людей вокруг этой динамичной новой технологии», — говорится в сообщении организаторов.



Саммит пройдет в многофункциональном пространстве Fabrika (улица Ниношвили, 8). Участие в Black Sea Blockchain Summit платное – билеты можно приобрести на tkt.ge и официальном сайте саммита.



"Новости-Грузия"











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