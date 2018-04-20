Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Омбудсмен: трудоустройство лиц с ОВЗ остается проблемой в Грузии


20.04.2018   21:16
Как в частном, так и в публичном секторе трудоустройство лиц с ограниченными возможностями в Грузии остается проблемой, заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Сегодня Ломджария представила отчет мониторинга государственных программ содействия трудоустройству лиц с ОВЗ.

По данным аппарата омбудсмена, из 46 тысяч 708 человек, которые трудоустроены в публичном секторе, только 55 являются лицами с ОВЗ. Чуть больше людей с ограниченными возможностями трудоустроены в частном секторе. В частности, благодаря государственным программам в 2017 году был трудоустроен 101 человек.

«Трудоустройство является самой острой проблемой в Грузии, а для лиц с ОВЗ в плане трудоустройства существуют еще и дополнительные барьеры. Несмотря на то, что есть государственные программы трудоустройства, мониторинг выявил, что они не работают эффективно», — отметила Ломджария.

По ее словам, на существующие в этой сфере вызовы указывают статистические показатели и результаты проведенного исследования.

В специальном отчете Народного защитника оценена и проанализирована действующая нормативная база. В документе отмечено, что несмотря на заявленную волю государства, существование программ и надлежащих правовых гарантий, из-за недостатка практического содействия и эффективного механизма исполнения, реализация трудовых прав лиц с ОВЗ не происходит надлежащим образом.

«Тот факт, что число включенных в программу соискателей работы значительно превышает показатели реально трудоустроенных лиц, наглядно подтверждает то, что проблема трудоустройства лиц с ОВЗ не решена эффективна», — указала Ломджария.

Количество лиц с ограниченными возможностями в Грузии существенно увеличилось за последние годы. Всеобщая перепись населения от 2014 года показала, что в Грузии таковых 100,1 тысячи человек.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна