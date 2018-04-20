Омбудсмен: трудоустройство лиц с ОВЗ остается проблемой в Грузии

20.04.2018 21:16 Как в частном, так и в публичном секторе трудоустройство лиц с ограниченными возможностями в Грузии остается проблемой, заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.



Сегодня Ломджария представила отчет мониторинга государственных программ содействия трудоустройству лиц с ОВЗ.



По данным аппарата омбудсмена, из 46 тысяч 708 человек, которые трудоустроены в публичном секторе, только 55 являются лицами с ОВЗ. Чуть больше людей с ограниченными возможностями трудоустроены в частном секторе. В частности, благодаря государственным программам в 2017 году был трудоустроен 101 человек.



«Трудоустройство является самой острой проблемой в Грузии, а для лиц с ОВЗ в плане трудоустройства существуют еще и дополнительные барьеры. Несмотря на то, что есть государственные программы трудоустройства, мониторинг выявил, что они не работают эффективно», — отметила Ломджария.



По ее словам, на существующие в этой сфере вызовы указывают статистические показатели и результаты проведенного исследования.



В специальном отчете Народного защитника оценена и проанализирована действующая нормативная база. В документе отмечено, что несмотря на заявленную волю государства, существование программ и надлежащих правовых гарантий, из-за недостатка практического содействия и эффективного механизма исполнения, реализация трудовых прав лиц с ОВЗ не происходит надлежащим образом.



«Тот факт, что число включенных в программу соискателей работы значительно превышает показатели реально трудоустроенных лиц, наглядно подтверждает то, что проблема трудоустройства лиц с ОВЗ не решена эффективна», — указала Ломджария.



Количество лиц с ограниченными возможностями в Грузии существенно увеличилось за последние годы. Всеобщая перепись населения от 2014 года показала, что в Грузии таковых 100,1 тысячи человек.



"Новости-Грузия"











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