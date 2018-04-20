Министр финансов Грузии провел встречу с директором Moody's

20.04.2018 21:29 Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе в рамках визита в США встретился с управляющим директором международной рейтинговой компании Moody’s Алестер Уилсон. На встрече рассмотрели положительную динамику в грузинской экономике, позитивные макроэкономические показатели и структурные реформы, которые осуществляются в Грузии в рамках программы МВФ (Международный валютный фонд).



По сообщению пресс-службы Минфина, особое внимание было уделено успешному завершению второго обзора программы МВФ «Механизм расширенного финансирования» (EFF). Министр финансов проинформировал руководство рейтинговой компании о реформах, направленных на обеспечение инклюзивного роста, повышение конкурентоспособности страны, укрепление потенциала Грузии в области финансов, логистики, торговли и туризма.



Как было отмечено на встрече, международная рейтинговая компания положительно оценила перспективы будущего развития страны и нынешние экономические реформы.



В настоящее время компания Moody’s присвоила Грузии рейтинг на уровне Ba2 стабильный.















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