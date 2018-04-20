Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств


20.04.2018   22:19
Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, среди которых и усиление контроля за криптовалютами.

Об этом сообщает сайт ЕП.

Документ является пятым и последним обновлением Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и частично является ответом на террористические нападения 2015 и 2016 в Париже и Брюсселе, а также на офшорный скандал Panama Papers.

Новые правила предоставляют гражданам право доступа к информации о бенефициарных владельцах фирм, работающих в ЕС, и помогут избежать коррупционного использования компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия богатства и уклонения от уплаты налогов.

Дополнительные меры также позволят открыть данные о бенефициарных владельцах доверительных фондов и подобных организаций для тех, кто проявляет "законный интерес". Это позволит предоставлять информацию журналистам-расследователям и неправительственным организациям). Государства-члены также сохранять право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством.

Новые меры также касаются рисков, связанных с подписными картами и виртуальными валютами. Для того чтобы прекратить анонимность, связанную с криптовалютами, платформы обмена ими и виртуальные кошельки, как и банки, должны применять контроль клиента с должной осмотрительностью, включая требования к проверке клиентов.

Такие платформы и поставщики услуг хранения криптовалют также должны быть зарегистрированы, как и компании, предоставляющие услуги по обмену валют.

Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале ЕС. Государствам-членам будет отведено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна