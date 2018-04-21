В мае Грузия впервые примет заседание Совета исполнительных директоров Всемирного банка

21.04.2018 19:04 Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе и исполнительный директор Всемирного банка Френк Химскерк обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и Всемирным банком.



Как сообщают в Минфине, встреча состоялась в рамках визита министра финансов Грузии в Вашингтон.



Мамука Бахтадзе ознакомил исполнительного директора Всемирного банка с текущими макроэкономическими показателями и положительной динамикой, которая отмечается в экономике с конца 2017 года и начала 2018 года. На встрече был положительно оценен второй обзор программы Международного валютного фонда «Расширенный механизм финансирования» (EFF). Также была подчеркнута важность реформ, осуществляемых правительством Грузии для достижения роста инклюзивной экономики и сокращения бедности.



«У нас была очень плодотворная встреча. Во Всемирном банке однозначно зафиксирован тот успех, которого мы достигли в прошлом году. Летом, после завершения некоторых формальных процедур, мы ожидаем, что с высокой вероятностью, Всемирный банк и входящие в него организации увеличат финансирование для Грузии, что будет очень значимым успехом. В тоже время было принято решение, что в мае в Грузии впервые состоится заседание Совета исполнительных директоров Всемирного банка. Это для нас большая ответственность и я хочу поблагодарить всех, кто принял это решение », - заявил министр финансов Мамука Бахтадзе.



Как отмечалось на встрече, Всемирный банк продолжит в будущем финансировать такие приоритетные для страны сферы, как строительство дорожных магистралей, энергетика, сельское хозяйство, региональное и муниципальное развитие.















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