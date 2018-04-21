Европейский инвестиционный банк выделит Грузии 250 млн евро

21.04.2018 21:53 Европейский инвестиционный банк /ЕИБ/ выделит Грузии 250 млн евро на инфраструктурные проекты. Об этом заявил представитель ЕИБ на Южном Кавказе Себастьян Хусон де Сампини в пятницу в ходе встречи с министром регионального развития и инфраструктуры Грузии Майей Цкитишвили.



По его словам, в рамках двух соглашений по данному проекту ЕИБ уже выделил Грузии в общей сложности 500 млн евро. "Это финансирование предусмотрено для строительства 14-километрового участка Григолети-Чолоки, участка Чумателети-Хеви на Рикотском перевале /при софинансировании Всемирного банка/ и секции Убиси-Шорапани /Западная Грузия/", -- отметил он.



На рабочей встрече стороны также обсудили проекты финансирования EИБ в Грузии и детали будущего сотрудничества, которое предусматривает выделение дополнительных 250 млн евро в рамках "Проекта транспортных коммуникаций Грузии".



М. Цкитишвили поблагодарила представителей EИБ за поддержку и выразила надежду на углубление сотрудничества в будущем. "В результате осуществления этих проектов сокращается путь и повышается безопасность дорожного движения, что способствует развитию туризма и активизации международных перевозок", -- отметила она.















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