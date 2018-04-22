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Россия отказывается участвовать в пополнении капитала Всемирного банка


22.04.2018   11:38
Россия не будет участвовать в докапитализации Всемирного банка из-за заморозки банком проектов в РФ, заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

Акционеры группы ВБ одобрили докапитализацию на 13 млрд долларов, сообщил он. "Мы исходим из того, что не будем участвовать. История с запретом действий Всемирного банка на территории РФ известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны, идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала", - цитирует Сторчака ТАСС.

Помимо этого, заммнистра указал на пагубный принцип перераспределения средств внутри банка. "Мы не очень солидарны с тем, что IDA поддерживается на плаву за счет прибыли, которую получает банк, а прибыль банка получается за счет самых нуждающихся акционеров - заемщиков. И какая-то рециркуляция очень странная". Сторчак напомнил, что декларируемая цель банка - помогать развитию. "Мы считаем, что, если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция", - указал чиновник.

По словам Сторчака, США также решили не докапитализировать Всемирный банк, но сохранят блокпакет.

Всемирный банк (World Bank) - это международная финансовая организация, созданная с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. Сейчас под этой вывеской действуют две организации с многолетней историей: Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития.

Вместе еще с тремя организациями (Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров) они образуют так называемую Группу Всемирного банка.

Подробнее: https://www.newsru.com/finance/22apr2018/nomoney.html?utm_source=rss







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