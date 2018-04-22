Россия отказывается участвовать в пополнении капитала Всемирного банка

22.04.2018 11:38 Россия не будет участвовать в докапитализации Всемирного банка из-за заморозки банком проектов в РФ, заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).



Акционеры группы ВБ одобрили докапитализацию на 13 млрд долларов, сообщил он. "Мы исходим из того, что не будем участвовать. История с запретом действий Всемирного банка на территории РФ известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны, идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала", - цитирует Сторчака ТАСС.



Помимо этого, заммнистра указал на пагубный принцип перераспределения средств внутри банка. "Мы не очень солидарны с тем, что IDA поддерживается на плаву за счет прибыли, которую получает банк, а прибыль банка получается за счет самых нуждающихся акционеров - заемщиков. И какая-то рециркуляция очень странная". Сторчак напомнил, что декларируемая цель банка - помогать развитию. "Мы считаем, что, если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция", - указал чиновник.



По словам Сторчака, США также решили не докапитализировать Всемирный банк, но сохранят блокпакет.



Всемирный банк (World Bank) - это международная финансовая организация, созданная с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. Сейчас под этой вывеской действуют две организации с многолетней историей: Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития.



Вместе еще с тремя организациями (Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров) они образуют так называемую Группу Всемирного банка.



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