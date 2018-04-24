Нескольким объектам питания в Кахети приостановили производственный процесс

24.04.2018 16:24 В пяти объектах питания, среди проверенных Кахетским региональным управлением Национального агентства продовольствия в Сигнахском муниципалитете, зафиксированы критические несоответствия. Информацию об этом распространяет Национальное агентство продовольствия.



В частности, за неподобающие мойку и дезинфекцию, неисправность систем вытяжки и инфраструктуры, бизнес-операторам приостановили процесс производства.



По информации Национального агентства продовольствия, после учета узаканий и рекомендаций агентства, объекты «Пиросмани», «Марани» и «Старый Сигнаги» уже возобновили процесс производства, а для «Бурджи» и «Терраса Сигнаги» он все еще остановлен.



В результате государственного контроля, осуществленного агентством, критические несоответствия выявлены и в рынке по реализации мяса в селе Караджала – ООО «Палавани», из-за чего объекту приостановили производственный процесс.



«В регионе активно проходит и проверка производителей и реализаторов молока и молочных продуктов. Инспекторы агентства, из-за нарушений санитарно-гигиенических норм, приостановили производственный процесс компании по производству молочных продуктов ООО «Нобеко», — отмечается в информации Национального агентства продовольствия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

