Грузию и Южную Корею свяжут чартерные авиарейсы

24.04.2018 17:41 В мае текущего года корейская авиакомпания «Korean Air» выполнит два чартерных рейса между Сеулом и Тбилиси.



Полеты между столицами двух стран будут выполнены 17 и 31 мая на самолете типа Airbus A330, которыми в Грузию прибудут корейские туристы.



«Korean Air» является ведущей авиакомпанией в Республике Корея (Южная Корея), которая является членом альянса SkyTeam.















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