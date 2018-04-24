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Грузию и Южную Корею свяжут чартерные авиарейсы
24.04.2018 17:41
В мае текущего года корейская авиакомпания «Korean Air» выполнит два чартерных рейса между Сеулом и Тбилиси.
Полеты между столицами двух стран будут выполнены 17 и 31 мая на самолете типа Airbus A330, которыми в Грузию прибудут корейские туристы.
«Korean Air» является ведущей авиакомпанией в Республике Корея (Южная Корея), которая является членом альянса SkyTeam.
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