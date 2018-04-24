Грузия может связаться с европейской энергосетью подводной линией

24.04.2018 17:49 Грузия может связаться с европейской энергосетью подводной линией электропередач, которая проходит по Черному морю.



Как заявил Первому каналу представитель Grossenergygroup Ираклий Ткебучава, уже состоялось предварительное техническо-экономическое изучение проекта. Рассматривается строительство линии, связывающей с Болгарией и Румынией. Стоимость строительства, предположительно составит более 3 миллиардов долларов.



В случае осуществления проекта, Грузия будет связана с европейской энергосетью.



Концепцию проекта поддерживает «Бизнес-совет Грузия-ЕС». В связи с этим, планируются консультации с представителями властей и международных организаций.















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