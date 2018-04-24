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Грузия может связаться с европейской энергосетью подводной линией
24.04.2018 17:49
Грузия может связаться с европейской энергосетью подводной линией электропередач, которая проходит по Черному морю.
Как заявил Первому каналу представитель Grossenergygroup Ираклий Ткебучава, уже состоялось предварительное техническо-экономическое изучение проекта. Рассматривается строительство линии, связывающей с Болгарией и Румынией. Стоимость строительства, предположительно составит более 3 миллиардов долларов.
В случае осуществления проекта, Грузия будет связана с европейской энергосетью.
Концепцию проекта поддерживает «Бизнес-совет Грузия-ЕС». В связи с этим, планируются консультации с представителями властей и международных организаций.
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