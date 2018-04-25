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Банковская олигархия является приближенной к власти финансовой системой - Гоциридзе


25.04.2018   14:30
Банковская олигархия, которая была создана, и переходит в бизнес, является приближенной к власти финансовой системой - один из лидеров "Национального движения" заявил об ограничении конкуренции на банковском рынке.

В эфире передачи "Сакмис курси" телеканала "TV Пирвели" Роман Гоциридзе выразил удивление по случаю последнего перераспределения на банковском рынке.

"Как "ТБС банк", вышедший на международный лондонский рынок, позволил себе присоединить банк мошенника Гаврилова"- говорит он.

Роман Гоциридзе утверждает, что актив "Прогрессбанка" Каладзе/Иванишвили насильно продали "ТБС банку". Однако бремя вины переносит только на принудившего, и обходит стороной ответственность принужденного.

"Как так сделали, что Банк Иванишвили купил "ТБС банк", когда сам "Карту банк" Иванишвили не купил его ("Прогресс банк"). Получается, что панамскую историю замяли. Даже "Северокавказский банк", который был здесь депозитарием, обанкротился в России. Как у исправного, вышедшего на международный уровень банка могло быть желание купить этот банк с криминальной историей. Это означает, что это результат политического давления"- заявил Гоциридзе.

Он считает, что по усмотрению Бидзины Иванишвили поступают четыре банка, контролирующие 85-90% банковской системы, в том числе два эмитента Лондонской биржи, Либерти, из которого утекла 75% доля иностранного капитала, и находящийся в его владении "Карту банк". В то же время, крупный российский "ВТБ", представленный в Грузии, находится в оковах санкций.

Роман Гоциридзе утверждает, что сегодня грузинская банковская система находится в худшем положении, чем четыре года назад.







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