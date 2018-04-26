Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Международная прозрачность» называет три проблемы государственных тендеров


26.04.2018   13:04
Подогнанные под одну компанию тендеры, низкая конкуренция в закупках из-за маленького рынка, и проблема подрядчиков - это те три проблемы, которые неправительственная организация "Международная прозрачность-Грузия" называет самыми тяжелыми в тендерах на сегодня.

По словам представителя организации Левана Натрошвили, из-за небольшого рынка в Грузии низкая конкуренция.

"Условия тендера обычно подогнаны под конкретные компании. Условия сформированы таким образом, что их удовлетворяют только конкретные компании, чаще удовлетворяет только одна компания. Бороться с этим важно и сложно, поскольку это делает сама закупающая организация, и сама заинтересована в этом.

Вторая проблема в том, что вообще таким маленьким странам, как Грузия, характерна низкая конкуренция. Подгон условий еще больше снижает конкуренцию. Соответственно, в этой среде контракты оформляются с компаниями, которые не заслуживают, или их деятельность сопутствуется подозрительными обстоятельствами. Например, у нас был случай, когда тендеры выигрывали недавно созданные новые компании.

А также проблемой являются подрядчики. Главный подрядчик решает, взятое договором обязательство должен выполнить он, или субподрядчик. С данной точки зрения необходимо больше регуляции, как минимум, надо знать, кто являются субподрядчиками"- заявил Леван Натрошвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Rosenbauer займется сборкой пожарно-спасательной техники в Грузии
В Грузии подорожали внутренние полеты
Спрос на нефтепродукты в Грузии вырос
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров обещает ликвидировать трехсменку в школах
Правящая партия Армении сменит председателя
Президент Армении создает собственную партию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна