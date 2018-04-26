«Международная прозрачность» называет три проблемы государственных тендеров

26.04.2018 13:04 Подогнанные под одну компанию тендеры, низкая конкуренция в закупках из-за маленького рынка, и проблема подрядчиков - это те три проблемы, которые неправительственная организация "Международная прозрачность-Грузия" называет самыми тяжелыми в тендерах на сегодня.



По словам представителя организации Левана Натрошвили, из-за небольшого рынка в Грузии низкая конкуренция.



"Условия тендера обычно подогнаны под конкретные компании. Условия сформированы таким образом, что их удовлетворяют только конкретные компании, чаще удовлетворяет только одна компания. Бороться с этим важно и сложно, поскольку это делает сама закупающая организация, и сама заинтересована в этом.



Вторая проблема в том, что вообще таким маленьким странам, как Грузия, характерна низкая конкуренция. Подгон условий еще больше снижает конкуренцию. Соответственно, в этой среде контракты оформляются с компаниями, которые не заслуживают, или их деятельность сопутствуется подозрительными обстоятельствами. Например, у нас был случай, когда тендеры выигрывали недавно созданные новые компании.



А также проблемой являются подрядчики. Главный подрядчик решает, взятое договором обязательство должен выполнить он, или субподрядчик. С данной точки зрения необходимо больше регуляции, как минимум, надо знать, кто являются субподрядчиками"- заявил Леван Натрошвили.

















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