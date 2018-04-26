Банковская олигархическая мафия - Иванишвили и Хазарадзе обвиняются в сговоре и отмывании российских денег

26.04.2018 18:49 По информации представителя "Единого национального движения" Отара Сирадзе, ответственность за слияние "ТБС" и "Прогресс банка" должен взять Национальный банк Грузии.



По словам Отара Сирадзе, в Национальном банке Грузии идет процесс ликвидации "Прогресс банка".



"Владельцем "Прогресс банка" является Бидзина Иванишвили, а его партнер в этом банке, зарегистрированная в панамском офшоре "PINTEX" группа, владелец которого международный мошенник, обвиняемый не в одном деле отмывания денег, Илья Гаврилов, который находится в бегах, и по отношению которого в России возбуждено уголовное дело из-за отмывания денег. Его федеральный депозитный банк в Москве закрыли именно из-за того, что отмывал деньги, и он занимался той же деятельностью в "Прогресс банке" вместе с Бидзиной Иванишвили. В частности, еще одним партнером "Прогресс банка" был зарегистрированный в Карачаево-Черкесии небольшой банк "Развитие", перечисливший "Прогресс банку" 12 миллионов долларов, и таким образом произошло отмывание этих денег, из-за чего сегодня банк "Развитие" закрыт, и идет следствие.



Между тем сегодня "ТБС банк" покупает активы "Прогресс банка", и тихо идет слияние этих банков только с той целью, чтобы скрыть и стереть следы преступлений, совершенных в прошлом Иванишвили-Гавриловым в этом банке.



Этот факт явно подтверждает, что Иванишвили и Хазарадзе являются бизнес-партнерами, и между ними имеет место сговор.



Именно такие сделки душат грузинский бизнес, и вредят населению Грузии. Так богатеет Иванишвили, и его олигархическая мафия, а народ беднеет, задыхается в долгах банков под большими процентами, и становится жертвой их личных интересов.



Исходя из этого, обращаемся к Национальному банку, и его Службе надзора, детально изучить законность этой сделки, и механически не узаконивать сделку Иванишвили-Хазарадзе, в противном случае ответственность в будущем наряду с этими банками, будет возложена и на Национальный банк Грузии"- заявил Отар Сирадзе.

















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